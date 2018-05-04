Прибыль страховщиков РФ в 2017 году выросла до 84 млрд рублей

МОСКВА , 4 мая. / ТАСС /. Чистая прибыль российских страховых компаний в 2017 году составила 84 млрд рублей, сообщается в годовом отчете Банка России

По итогам 2016 года чистая прибыль страхового сектора РФ составляла 81,9 млрд рублей (-10,7% относительно 2015 года). Таким образом, в 2017 году показатель вырос на 2,5%.

Совокупный капитал российских страховщиков в 2017 году составил 605,4 млрд рублей (+31%), страховые резервы — 1,4 трлн рублей. Объем активов рынка достиг 2,4 трлн рублей, что составило 2,64% к ВВП.

За отчетный период количество субъектов страхового дела сократилось на 15,1% и составило 309 участников.