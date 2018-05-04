Денежная база РФ в узком определении за неделю выросла на 37,6 млрд рублей

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 27 апреля достигла 9 трлн 905,9 млрд рублей. Такие данные опубликованы в пятницу, 4 мая, на сайте Банка России

На 20 апреля текущего года показатель равнялся 9 трлн 868,3 млрд рублей, то есть за неделю он повысился на 37,6 млрд

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения показателя приводятся на конец отчетных дат.