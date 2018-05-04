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УФАС в Оренбурге оштрафовало участников сговора по ремонту теплотрассы на 500 тыс. рублей
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УФАС в Оренбурге оштрафовало участников сговора по ремонту теплотрассы на 500 тыс. рублей 

ТАСС 34 минуты назад
ОРЕНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Оренбургское УФАС России оштрафовало шесть компаний на общую сумму в 500 тыс. рублей за участие в картельном сговоре на торгах на проведение капитального ремонта теплотрассы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.
"В заключении договоренности для обеспечения победы одного из участников открытого аукциона в электронной форме по капитальному ремонту участка поселковой теплотрассы в Первомайском районе уличены шесть компаний", — сказал собеседник агентства.
Цель сговорившихся компаний состояла в том, чтобы ввести в заблуждение резким снижением цены других участников аукциона и, отказавшись от конкурентной борьбы, дать возможность одному из участников сговора заключить контракт по предложенной им цене.
"За сговор на торгах на шесть компаний наложен суммарный штраф в размере 500 тыс. рублей", — уточнили в ведомстве.
Компании «СК „Элит-строй“, „Оренбургстройресурс“, „Варс“, „Лала“ выплатят по 100 тыс. рублей каждая, „Евро-партнер“ и „Оренбургкомпроект“— по 50 тыс. рублей. Также к административной ответственности привлекут должностных лиц указанных компаний.
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