Обязательства закрывшегося ростовского банка на 510 млн руб превысили его активы

Центробанк России провел обследование финансовой отчетности ростовского банка «Кредит Экспресс» , у которого 15 мая регулятор аннулировал лицензию на ведение банковской деятельности. В ходе проверок выявилась недостача в размере 510 млн руб — таким образом, обязательства финансовой организации на эту сумму были больше, чем все его активы.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ, общая стоимость активов «Кредит Экспресса» оценивается в 1,4 млрд руб, а бухотчетность зафиксирована на уровне 2,16 млрд руб., еще 248 млн руб — собственные средства. Всего банк имеет обязательства на сумму 1,9 млрд руб.