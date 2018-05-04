Обязательства закрывшегося ростовского банка на 510 млн руб превысили его активы 

Центробанк России провел обследование финансовой отчетности ростовского банка «Кредит Экспресс», у которого 15 мая регулятор аннулировал лицензию на ведение банковской деятельности. В ходе проверок выявилась недостача в размере 510 млн руб — таким образом, обязательства финансовой организации на эту сумму были больше, чем все его активы.
Как следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ, общая стоимость активов «Кредит Экспресса» оценивается в 1,4 млрд руб, а бухотчетность зафиксирована на уровне 2,16 млрд руб., еще 248 млн руб — собственные средства. Всего банк имеет обязательства на сумму 1,9 млрд руб.
Напомним, 15 марта Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка ООО КБ «Кредит Экспресс», а позже подал иск в Арбитражный суд с требованием признать его банкротом. В деятельности финансовой организации регулятор нашел многочисленные нарушения требований по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Ранее сообщалось, что «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатит вкладчикам 1,26 млрд руб. По данным на 1 марта ООО КБ «Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе страны по сумме активов.