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«Алроса» сократит дивиденды в 1,7 раза
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«Алроса» сократит дивиденды в 1,7 раза 

Ведомости 30 минут назад
Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал акционерам направить на дивиденды по итогам 2017 г. 38,59 млрд руб. или около 50% чистой прибыли по МСФО, говорится в сообщении алмазодобывающей компании.
На каждую акцию предполагается выплатить 5,24 руб. За 2016 г. «Алроса» начислила акционерам 8,93 руб. на одну бумагу, общие дивиденды составили 65,77 млрд руб. — также исходя из 50% консолидированной чистой прибыли. Таким образом, в этом году из-за снижение прибыли компании дивидендные выплаты сократятся на 41% или в 1,7 раза.
«Алроса» с 2015 г. выплачивает акционерам половину прибыли по МСФО. Годовое собрание акционеров «Алросы» назначено на 26 июня 2018 г.
«Алроса» на 33% принадлежит Росимуществу, 25% плюс одной акцией владеет Якутия, еще 8% принадлежит якутским улусам, в свободном обращении находится около 34% бумаг.
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