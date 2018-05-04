Самара на ЧМ-2018 заработает 73 млрд рублей

По мнению экспертов, суммарный эффект от ЧМ-2018 для России в период с 2013 по 2018 гг. составит 867 млрд руб. или примерно 1% ВВП.

Что касается регионов, то Самарская область станет одним из главных выгодополучателей от проведения на своей земле мундиаля. На первом месте расположены Москва Санкт-Петербург — 251 и 139 млрд руб. соответственно. Самара занимает третью строчку рейтинга с 73 млрд руб. или 6% годового ВРП.

Помимо волны туризма, непосредственно связанной с ЧМ-2018, эксперты говорят о долгосрочном влиянии инвестиций на экономику страны и долговременном эффектом, вызванным ожидаемым ростом туризма и развитием инфраструктуры. По предварительным оценкам, он составит еще 150–210 млрд руб. в год в течение пяти лет после окончания ЧМ-2018.

Также основной эффект заключается в последующем развитии территорий, участвующих в проведении чемпионата. Дополнительный эффект в отношении ВВП будет связан с активной эксплуатацией транспортной, спортивной и другой инфраструктуры.