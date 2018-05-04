К ЧМ-2018 в Самарской области изготовили товары на 73 миллиарда рублей

Самарский регион оказался на третьем месте среди 11 субъектов федерации, которые будут принимать мундиаль, по суммарному влиянию на ВРП (валовый региональный продукт). В губернии к грядущему чемпионату мира по футболу уже изготовили товаров и услуг на общую сумму 73 миллиарда рублей. Об этом во время презентации исследований влияния предстоящего чемпионата мира по футболу в России на экономическую, социальную и экологическую сферы страны сообщил председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович Суммарный вклад мундиаля в период с 2013 по 2018 год составил 876 миллиардов рублей, или 1% ВВП России. Самарская область сможет заработать на мундиале 73 миллиарда рублей. Из них 65 — это вклад инвестиций и операционных расходов, еще 8 миллиардов — вклад туризма. При этом доля последнего в общем эффекте по всей России составляет 12 процентов, — сообщили в докладе. Лидером по ВРП традиционно стала столица. В Москве на мундиале смогут заработать 251 миллиард рублей. В Санкт-Петербурге практически в два раза меньше — 139 миллиардов.