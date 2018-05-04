Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал направить на дивиденды за 2017 год 6,6 млрд рублей

Совет директоров «Мосэнерго» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 6,573 млрд руб. или 0,16595 рубля на акцию, сообщает компания.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года в размере 0,16595 рубля на одну обыкновенную именную акцию в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством», — говорится в сообщении компании.

Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 31 мая 2018 года в Москве

В мае прошлого года акционеры «Мосэнерго» на годовом общем собрании одобрили выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 0,08482 руб. на одну акцию. Общая сумма дивидендов составила 3,359 млрд руб.