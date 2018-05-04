Банк «Уралсиб» одобрил финансирование для компании «Интерлизинг» на 500 млн рублей

Стратегический партнер «Интерлизинга» — банк «Уралсиб» открыл компании в апреле кредитную линию для финансирования новых сделок в размере 500 млн рублей.

Как рассказали в лизинговой компании, полученные средства будут направлены на сделки преимущественно с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям: лизингу легкового транспорта, грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, строительной и специальной техники, а также отдельных видов оборудования.