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Банк «Уралсиб» одобрил финансирование для компании «Интерлизинг» на 500 млн рублей
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Банк «Уралсиб» одобрил финансирование для компании «Интерлизинг» на 500 млн рублей 

Банки.ру 39 минут назад
Стратегический партнер «Интерлизинга» — банк «Уралсиб» открыл компании в апреле кредитную линию для финансирования новых сделок в размере 500 млн рублей.
Как рассказали в лизинговой компании, полученные средства будут направлены на сделки преимущественно с клиентами из сегмента малого и среднего бизнеса по приоритетным направлениям: лизингу легкового транспорта, грузовых автомобилей и коммерческого транспорта, строительной и специальной техники, а также отдельных видов оборудования.
В «Интерлизинге» напоминают, что по итогам 2017 года компания занимает 17-е место среди лизингодателей РФ по объему нового бизнеса, который составил 13,8 млрд рублей. За год заключено 1 750 договоров. На 1 января 2018 года лизинговый портфель компании составил 15 млрд рублей. Региональная сеть «Интерлизинга» насчитывает 11 филиалов.
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