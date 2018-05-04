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Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на смешанном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
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Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально на смешанном внешнем фоне, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 45 минут назад
Фото: Прайм
Рынок акций РФ и рубль откроются в пятницу нейтрально на смешанном внешнем фоне. Небольшое снижение азиатских площадок не помешает отечественным индексам консолидироваться у текущих уровней.
АКЦИИ
"Внешний фон перед стартом торгов в РФ нейтральный. Нефть торговалась без существенной волатильности, азиатские рынки, хоть и снижались, но снижение было незначительным. Доллар торговался без существенной волатильности. Отечественные индексы начнут день вблизи уровней закрытия накануне. Впрочем, учитывая существенное укрепление рубля в вечерние часы, можно предположить позитивную динамику индекса РТС", — комментирует положение Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".
Незначительное утреннее изменение нефтяных котировок вместе с разнонаправленным изменением азиатских рынков обеспечит нейтральное открытие торгов российскими акциями, отмечает Вадим Иосуб из «Альпари». Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2250-2295 пунктов, по индексу РТС — 1115-1140, считает он.
Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает умеренно позитивного открытия индекса Мосбиржи с повышением порядка 0,3%, в диапазоне 2280-2285 пунктов. Ближайшими поддержками останутся уровни 2270, 2260 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2290, 2300 пунктов, подсчитал эксперт.
ВАЛЮТА
"Вероятно, в ближайшее время небольшая повышательная тенденция на рынке рубль/доллар продолжится с целью в районе 62 рублей, однако продолжающиеся покупки валюты со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, геополитические риски, рост волатильности в нефти и начавшийся перевод активов с развивающихся рынков в пользу US Treasuries не позволит в ближайшее время котировкам вернуться ниже 60 рублей за доллар. Прогноз доллара на пятницу 63,50-62,75 рубля", — прогнозирует Константин Кочергин из банка «Восточный».
Благодаря стабильным с утра нефтяным котировкам, Иосуб из «Альпари» ожидает нейтрального начала торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 62,4-63,7 рубля, для европейской валюты — 74,8-76,3 рубля, полагает аналитик.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Американские фондовые индексы США в четверг преимущественно снизились на фоне первых торговых переговоров Китая и США по поводу пошлин.
Стоимость нефти в пятницу колеблется на уровне 73,61 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,01% к предыдущим торгам).
Курс евро колебался на уровне 1,197 доллара против 1,1987 доллара на закрытие предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Рынок акций РФ просел в четверг по основным индексам на негативном внешнем фоне, несмотря на значительное укрепление рубля.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,4%, до 2274,07, индекс РТС — на 1,73%, до 1128,22 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов четверга снизился на 1 рубль, до 63,03 рубля, евро — на 0,9 рубля, до 75,58 рубля, следует из данных Московской биржи.
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