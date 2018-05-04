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Набсовет «Алросы» признал целесообразным приобретение 100% акций завода «Кристалл»
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Набсовет «Алросы» признал целесообразным приобретение 100% акций завода «Кристалл» 

Rambler News Service 49 минут назад
Наблюдательный совет АК «Алроса» признал целесообразным приобретение 100% акций завода «Кристалл», говорится в материалах компании.
«Признать целесообразным приобретение АК «Алроса» (ПАО) 100 процентов находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ПО „Кристалл“ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.
Наблюдательный совет «Алросы» также принял решение поручить гендиректору компании Сергею Иванову подготовить предложения к техническому заданию на проведение оценки стоимости акций «Кристалла» с включением основных требований к проведению оценки их стоимости и направить их в Росимущество, а также в Минфин России.
Кроме того, набсовет компании принял решение поручить Сергею Иванову не позднее декабря 2018 года вынести на рассмотрение набсовета стратегию развития филиала «Бриллианты Алроса» с учетом принятых к этому моменту решений в отношении завода «Кристалл».
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил журналистам, что правительство согласовало продажу 100% акций завода «Кристалл».
Завод «Кристалл» находится в Смоленске, является крупнейшим в России производителем бриллиантов.
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