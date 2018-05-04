Набсовет «Алросы» признал целесообразным приобретение 100% акций завода «Кристалл»

Наблюдательный совет АК «Алроса» признал целесообразным приобретение 100% акций завода «Кристалл», говорится в материалах компании.

«Признать целесообразным приобретение АК «Алроса» (ПАО) 100 процентов находящихся в федеральной собственности акций ОАО «ПО „Кристалл“ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.

Наблюдательный совет «Алросы» также принял решение поручить гендиректору компании Сергею Иванову подготовить предложения к техническому заданию на проведение оценки стоимости акций «Кристалла» с включением основных требований к проведению оценки их стоимости и направить их в Росимущество , а также в Минфин России

Кроме того, набсовет компании принял решение поручить Сергею Иванову не позднее декабря 2018 года вынести на рассмотрение набсовета стратегию развития филиала «Бриллианты Алроса» с учетом принятых к этому моменту решений в отношении завода «Кристалл».

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил журналистам, что правительство согласовало продажу 100% акций завода «Кристалл».