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Repsol в I квартале уменьшила прибыль на 11,5%
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Repsol в I квартале уменьшила прибыль на 11,5% 

Прайм 50 минут назад
Испанская нефтегазовая Repsol по итогам первого квартала 2018 года уменьшила чистую прибыль на 11,5%, до 610 миллионов евро, говорится в отчетности компании.
При этом скорректированная чистая прибыль составила 616 миллионов евро, что на 8,1% больше, чем в первом квартале 2017 года.
Подразделение upstream (разведка и добыча) в первом квартале 2018 года зафиксировало чистую прибыль в размере 320 миллионов евро, что на 42,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Подразделение downstream (переработка и сбыт) зафиксировало чистую прибыль на уровне 425 миллионов евро, что на 15% ниже индикатора января-марта 2017 года.
Общая добыча нефти и газа в январе-марте текущего года составила 727 тысяч нефтяного эквивалента в сутки, что на 4,8% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Уровень добычи отмечен как самый высокий с 2012 года.
Repsol YPF, образованная в 1999 году путем слияния аргентинской YPF и испанской Repsol S. A., была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке, входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Испанцам принадлежало 57,4% акций корпорации. Однако позднее аргентинские власти национализировали свою часть активов компании.
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