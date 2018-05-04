Чистая прибыль испанской Repsol в I квартале снизилась на 11,5% — до €610 млн

Чистая прибыль испанской нефтегазовой компании Repsol в январе — марте 2018 сократилась на 11,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила €610 млн, говорится в отчете компании.

Выручка Repsol за отчетный период составила €11,015 млрд, что на 8,8% больше показателя за аналогичный период годом ранее.

Прибыль до налогообложения составила €853 млн против €804 млн в I квартале 2017 года (рост на 6,1%).

Добыча углеводородов в I квартале выросла на 4,9% и составила 727 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, при этом добыча жидких углеводородов возросла на 4,3% — до 269 тыс. баррелей в сутки, а добыча газа увеличилась на 5,3% — до 2,571 млрд кубических футов в сутки.