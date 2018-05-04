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ТГК-1 может направить на дивиденды за 2017 год 1,9 млрд рублей
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ТГК-1 может направить на дивиденды за 2017 год 1,9 млрд рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
Совет директоров ТГК-1 рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 1,888 млрд руб., что на 42% больше выплат по итогам 2016 года, сообщает компания.
Дивидендные выплаты могут составить 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию, что в целом составит 26% чистой прибыли по РСБУ.
«Распределить на дивиденды 1 887 864 руб. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам 2017 года в размере 0,000489802 руб. на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме», — отмечает ТГК-1.
Совет директоров рекомендовал акционерам из общего размера чистой прибыли 7,261 млрд руб. направить в резервный фонд 363,051 млн руб., в фонд накопления — 5,01 млрд руб.
Годовое общее собрание акционеров компании пройдет 6 июня 2018 года в Санкт-Петербурге.
В июне прошлого года акционеры ТГК-1 утвердили выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 1,331 млрд руб., что на 42% больше выплат по итогам 2015 года. Дивидендные выплаты составили 0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию.
ТГК-1 занимается производством электрической и тепловой энергии, объединяет 53 электростанции в четырех субъектах России: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность ТГК-1 составляет 6,95 ГВт, тепловая — 13,65 тыс. Гкал/ч. Мажоритарным акционером компании является «Газпром энергохолдинг» с 51,8% акций, Fortum Power and Heat Oy принадлежит 29,45%.
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