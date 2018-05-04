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Примтеркомбанк проводит акцию по кредитным картам
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Примтеркомбанк проводит акцию по кредитным картам 

Банки.ру 52 минуты назад
В Примтеркомбанке, который базируется во Владивостоке, стартовала акция по кредитным картам категорий Masterсard Standard и Masterсard Gold.
При оформлении карты до 10 ноября 2018 года плата за выпуск и первый год обслуживания взиматься не будет. Годовая комиссия со второго года составит 700 и 1,6 тыс. рублей соответственно.
Продуктовый виджет
Процентная ставка по «стандартной» карте устанавливается в размере 24% годовых с суммой кредита до 100 тыс. рублей, по «золотой» — 21% годовых с кредитным лимитом до 300 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период длительностью до 50 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
«Преимуществом предложения продолжает оставаться бесплатное снятие кредитных средств в пределах льготного лимита в банкоматах и кассах банка, а также в устройствах других кредитных организаций. Льготный лимит выдачи по «стандартной» карте составляет 30 тысяч рублей в месяц, по «золотой» — 50 тысяч рублей в месяц. Стоит обратить внимание, что при снятии за месяц более крупных сумм взимается высокая комиссия — 5% и 4% соответственно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
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