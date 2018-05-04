Примтеркомбанк проводит акцию по кредитным картам

Примтеркомбанке , который базируется во Владивостоке , стартовала акция по кредитным картам категорий Masterсard Standard и Masterсard Gold.

При оформлении карты до 10 ноября 2018 года плата за выпуск и первый год обслуживания взиматься не будет. Годовая комиссия со второго года составит 700 и 1,6 тыс. рублей соответственно.

Продуктовый виджет

Процентная ставка по «стандартной» карте устанавливается в размере 24% годовых с суммой кредита до 100 тыс. рублей, по «золотой» — 21% годовых с кредитным лимитом до 300 тыс. рублей. Предусмотрен льготный период длительностью до 50 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте. Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.