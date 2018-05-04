Финансовые итоги 1 квартала: Time Warner, Charter, Netflix, Comcast и Viacom

Time Warner и Charter последними из числа игроков рынка ТВ и видео отчитались о результатах 1 квартала, о них и пойдёт речь.

Time Warner зафиксировали в 1 квартале снижение операционного дохода по сравнению с прошлым годом, основной причиной этому стали высокие расходы на маркетинг и программирование сетки каналов сетей Turner и HBO. Несмотря на это, компания сообщила о прибыли в $8 млрд, что превышает показатель прошлого года на 3%.

Доход на акцию вырос на 15% относительно прошлогоднего уровня, превзойдя ожидания аналитиков, и составил $2,07 за акцию. Доходы от подписки HBO сократились на 10%, несмотря на рост числа подписчиков. Это означает, что скорректированный операционный доход снизился на 2%, до $2 млрд По большей части это вызвано 21% увеличением расходов на программирование при покупке прав на показ баскетбольного турнира NCAA и возросшими расходами на программирование эфира в кабельных сетях TNT и TBS. Скорректированный операционный доход Turner снизился на 5%, до $1.1 млрд

Результаты стали известны в то время, пока Time Warner находится в ожидании решения по слиянию с AT&T

«Мы начали 2018 год не лучшим образом, но остаемся уверенными, что достигнем поставленных в начале года финансовых результатов, поскольку продолжаем выполнять намеченные стратегические задачи, в числе которых — инвестиции в приобретение наиболее востребованного контента для нашей аудитории во всем мире и на всех платформах», — прокомментировал результаты генеральный директор Time Warner Джефф Бьюкс , — «Мы ожидаем правового заключения в отношении сделки с AT&T и уверены в выгоде от слияния, в потенциале будущего усиления наших бизнесов за счет инноваций и увеличения нашей способности напрямую контактировать с потребителями».

Американская кабельная компания Charter между тем была «белой вороной» на рынке ТВ и медиа, объявив о крупных потерях за 1 квартал в размере 122 тыс. подписчиков. Это превысило оценку аналитиков, которые прогнозировали отток в 43 тыс. пользователей.

«Такие изменения на рынке видео существенные и труднопредсказуемые, но мы видим рост числа просмотров среди активных пользователей», — сказал во время конф-колла генеральный директор компании Том Ратледж.

Резкий спад в Charter спровоцировал падение акций других кабельных компаний. Стоимость акций Comcast упала на 2,2%, а Altice USA — на 9,2%.

Это была насыщенная неделя на рынке медиа, когда Netflix , Comcast и Viacom опубликовали свои впечатляющие финансовые результаты. Netflix в очередной раз порадовал инвесторов информацией об увеличении числа подписчиков, пополнив базу на 7,41 млн новых подписчиков, вопреки прогнозным 6,35 млн Эта цифра складывается из 2 млн подписчиков на территории США и 5,5 млн новых подписчиков за рубежом. Совокупно на данный момент база пользователей Netflix насчитывает 125 млн человек.

«Отклонения от запланированных показателей были вызваны устойчивым глобальным трендом в сфере приобретения прав, которому мы следуем для наращивания базы контента и развития интернета развлечений по всему миру», отметил Netflix в своем отчете о доходах.

Совокупные доходы Netflix составили $3,7 млрд, $3,6 млрд из которых — приходятся на стриминг. Сервис показал квартальное увеличение доходов в 43% — рекордная цифра для сервиса в части стриминга, что стало возможным благодаря 25% увеличению среднего числа платных подписчиков и снижению средней цены за подписку на 14%.

Comcast/NBCUniversal также зафиксировали положительные квартальные финансовые результаты, сообщив об увеличении дохода с прогнозируемых Thomson Reuters 59 центов на акцию до 62 центов на акцию (в то время как выручка достигла $22,791 млрд, побив прогноз Thomson Reuters в $22,744 млрд). Это стало возможным благодаря произошедшим усовершенствованиям в NBCUniversal, сердце вещательной сети NBC , NBC News и CNBC, которые добавили $9,53 млрд в копилку рекламных доходов за время Зимних Олимпийских Игр 2018 и трансляций игр серии Super Bowl — что на 21% больше в сравнении с прошлым годом.

Viacom тем временем показал скромный рост доходов всего в 1% в сегменте медиа, наряду с быстрым ростом международного бизнеса компании.

«Viacom продолжил развивать измеряемый успех по сравнению со стратегическими приоритетами, внося улучшения в ключевые квартальные метрики», — заявил Боб Бакиш, президент и генеральный директор Viacom, — «Наши флагманские бренды увеличивали долю аудитории во время ключевых трансляций на протяжении четырёх кварталов подряд, и мы увидели последовавшие за этим улучшенные результаты от национальной рекламы и связанных с этим доходов».

ИСТОЧНИК: Rapid TV News