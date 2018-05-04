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Группа BMW увеличила чистую прибыль при падении выручки в I квартале
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Группа BMW увеличила чистую прибыль при падении выручки в I квартале 

Rambler News Service 21 минуту назад
Фото: Прайм
Группа BMW увеличила чистую прибыль по итогам работы в I квартале 2018 года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до €2,3 млрд, следует из отчета группы.
Выручка упала до €22,7 млрд с €23,9 млрд годом ранее, а себестоимость продаж сократилась до €17,8 млрд с €18,94 млрд в январе—марте 2017 года. Доналоговая прибыль сократилась до €3,165 млрд с €3,180 млрд годом ранее. Административные и издержки продажи сохранились на уровне прошлого года и составили €2,175 млрд
Председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер отметил, что в I квартале нового года группа достигла новых лучших показателей по объему продаж и чистой прибыли.
Группа BMW выпускает автомобили под марками BMW, Mini, Rolls-Royce, а также мотоциклы BMW. Продажи автомобилей в I квартале выросли на 3%, до 604,6 тыс. штук, в том числе 517,5 тыс. штук пришлось на бренд BMW (рост на 2,8%).
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