Группа BMW увеличила чистую прибыль при падении выручки в I квартале

Группа BMW увеличила чистую прибыль по итогам работы в I квартале 2018 года на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до €2,3 млрд, следует из отчета группы.

Выручка упала до €22,7 млрд с €23,9 млрд годом ранее, а себестоимость продаж сократилась до €17,8 млрд с €18,94 млрд в январе—марте 2017 года. Доналоговая прибыль сократилась до €3,165 млрд с €3,180 млрд годом ранее. Административные и издержки продажи сохранились на уровне прошлого года и составили €2,175 млрд

Председатель совета директоров BMW AG Харальд Крюгер отметил, что в I квартале нового года группа достигла новых лучших показателей по объему продаж и чистой прибыли.

Группа BMW выпускает автомобили под марками BMW, Mini, Rolls-Royce, а также мотоциклы BMW. Продажи автомобилей в I квартале выросли на 3%, до 604,6 тыс. штук, в том числе 517,5 тыс. штук пришлось на бренд BMW (рост на 2,8%).