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Чистая прибыль BMW в I квартале выросла на 1,2%
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Чистая прибыль BMW в I квартале выросла на 1,2% 

Прайм 14 минут назад
Фото: Прайм
Чистая прибыль немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в первом квартале 2018 года выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года и составила 2,301 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.
Прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,47 евро против 3,45 евро в январе-марте 2017 года. При этом выручка по итогам квартала снизилась на 5,1% — до 22,694 миллиарда евро.
Компания в январе-марте нарастила объем продаж на 3% — до 604,629 тысячи машин. Продажи автомобилей марки BMW увеличились на 2,8% — до 517,447 тысячи машин. Продажи Mini выросли на 4% — до 86,375 тысячи машин, а Rolls-Royce — на 10,1%, до 807 единиц.
Компания отмечает улучшение на автомобильных рынках Бразилии и России в первом квартале, поскольку обе страны выходят из рецессии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бразильский автомобильный рынок вырос на 15,2%, а российский — на 15,8%.
"В настоящее время ожидается рост в 2018 году на автомобильных рынках во всем мире — на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Основными источниками роста, как ожидается, будут такие страны как Бразилия, Китай и Россия, а также отдельные рынки Европы и Мексика", — отмечается в сообщении. По прогнозам компании, количество новых регистраций машин в России возрастет на 10,3% в годовом выражении — до 1,6 миллиона единиц, в Бразилии ожидается рост на 11,2%, до 2,1 миллиона единиц.
BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене.
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