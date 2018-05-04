«Алроса» может выплатить 38,59 млрд рублей дивидендов за 2017 год

Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал общему собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 год 38,59 млрд руб., говорится в материалах компании.

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): … на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. … Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. : … на выплату дивидендов: 21 781 561 901,20 руб. … Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года: 38 592 419 901,20 руб.», — говорится в сообщении.

Общее собрание акционеров компании состоится 26 июня 2018 года.