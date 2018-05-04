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«Алроса» может выплатить 38,59 млрд рублей дивидендов за 2017 год
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«Алроса» может выплатить 38,59 млрд рублей дивидендов за 2017 год 

Rambler News Service 55 минут назад
Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал общему собранию акционеров компании направить на выплату дивидендов за 2017 год 38,59 млрд руб., говорится в материалах компании.
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО): … на выплату дивидендов: 16 810 858 000,00 руб. … Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 01 января 2018 г. : … на выплату дивидендов: 21 781 561 901,20 руб. … Итого направить на выплату дивидендов по результатам 2017 года: 38 592 419 901,20 руб.», — говорится в сообщении.
Общее собрание акционеров компании состоится 26 июня 2018 года.
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