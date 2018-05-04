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Чистый убыток Air France-KLM за I квартал 2018 г вырос в 1,9 раза
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Чистый убыток Air France-KLM за I квартал 2018 г вырос в 1,9 раза 

Прайм 44 минуты назад
Французская авиакомпания Air France-KLM по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала чистый убыток в размере 269 миллионов евро, что в 1,88 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.
Разводненный убыток на акцию составил 0,54 евро против убытка в 0,71 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 1,8% — до 5,806 миллиарда евро. Объем пассажирских перевозок увеличился на 5,2% — до 22,014 миллионов человек.
Air France отмечает, что на результаты компании повлияли забастовки работников, проведенные в феврале и марте. В дни забастовок авиакомпания выполняла примерно 75% от штатной лётной программы. Компания ожидает, что издержки, связанные с забастовками, в 2018 году составят около 300 миллионов евро, что отразится на показателях деятельности.
Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.
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