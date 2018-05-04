Выручка «ВКонтакте» в I квартале выросла на 60,3% — до 4,23 млрд рублей

Выручка «ВКонтакте» по итогам I квартала 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года на 60,3% — до 4,23 млрд руб., говорится в сообщении Mail.Ru Group , которой принадлежит соцсеть.

«В первом квартале «ВКонтакте», как и ранее, продемонстрировал отличные результаты — в частности, продолжился рост вовлеченности пользователей и численности российских пользователей. Выручка «ВКонтакте» увеличилась на 60,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 4 236 млн руб.», — сообщает Mail.Ru.