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Чистая прибыль Mail.ru Group в I квартале снизилась на 32,2% — до 2,4 млрд рублей
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Чистая прибыль Mail.ru Group в I квартале снизилась на 32,2% — до 2,4 млрд рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО с учетом ESforce на сопоставимой основе по итогам I квартала 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32,2% и составила 2,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
«В первом квартале 2018 года совокупная чистая прибыль компании снизилась на 32,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2 406 млн руб.» — сообщает компания.
Совокупная сегментная выручка компании за отчетный период выросла в годовом выражении на на 27,8% и составила 16,5 млрд рублей.
Рекламная выручка Mail.ru выросла на 40,3% в I квартале 2018 года и составила 6,55 млрд рублей.
Выручка компании от таких сервисов как Delivery Club, ZakaZaka, «Юла» и Pandao в I квартале увеличилась более чем в 2 раза (рост 119%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,07 млрд рублей.
Число активных пользователей в месяц сервиса «Юла» в I квартале 2018 года составило 25 млн человек и 5,25 млн человек в день.
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