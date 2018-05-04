Новым главой немецкой BASF стал директор по технологиям компании

Директор по технологиям немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назначен новым главой компании, говорится в сообщении BASF.

«По итогам годового собрания акционеров 2018 года Мартин Брудермюллер станет новым председателем совета директоров BASF», — говорится в сообщении.

Брудермюллер сменит на этом посту Курта Бока, который возглавлял концерн с 2011 года.

После окончания установленного законом двухлетнего периода, в 2020 году Бок войдет в наблюдательный совет BASF.

Брудермюллер входит в совет директоров BASF с 2006 года, с 2011 года он является заместителем председателя совета. В 2015 году Брудермюллер занимал должность главного директора по технологиям.

Немецкий концерн BASF — один из лидеров мировой химической отрасли. В портфель продукции компании входят нефть и газ, химикаты, синтетические материалы, продукты переработки сырья.