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Новым главой немецкой BASF стал директор по технологиям компании
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Новым главой немецкой BASF стал директор по технологиям компании 

Rambler News Service 1 час назад
Директор по технологиям немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер назначен новым главой компании, говорится в сообщении BASF.
«По итогам годового собрания акционеров 2018 года Мартин Брудермюллер станет новым председателем совета директоров BASF», — говорится в сообщении.
Брудермюллер сменит на этом посту Курта Бока, который возглавлял концерн с 2011 года.
После окончания установленного законом двухлетнего периода, в 2020 году Бок войдет в наблюдательный совет BASF.
Брудермюллер входит в совет директоров BASF с 2006 года, с 2011 года он является заместителем председателя совета. В 2015 году Брудермюллер занимал должность главного директора по технологиям.
Немецкий концерн BASF — один из лидеров мировой химической отрасли. В портфель продукции компании входят нефть и газ, химикаты, синтетические материалы, продукты переработки сырья.
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