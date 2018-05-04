Кабмин утвердил план развития автопрома до 2025 года

Москва , 4 мая — «Вести. Экономика». Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 г. с целью удвоить производство и экспорт грузовых, коммерческих и легковых автомобилей.

Объем рынка легковых автомобилей в Российской Федерации в 2012 г. достиг рекорда в истории российского автопрома — 2,8 млн штук, в 2017 г. — 1,51 млн штук.

"Прогнозируется, что объем рынка легковых автомобилей в 2020 г. составит 1,72 млн штук, в 2025 г. — 2,23 млн штук, что меньше исторически максимального значения 2012 г. ", — отмечается в стратегии.

По данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в 2017 г. составило 1,34 млн штук.

По оценке Министерства экономического развития Российской Федерации , объем производства легковушек в 2020 г. составит 1,6 млн штук, в 2025 г. — 2,21 млн штук. Доля импорта на внутреннем рынке в 2017 г. составляла 17,5%.

"Совокупность инвестиционного и таможенного регулирования поможет сохранить привлекательность производства автомобилей в Российской Федерации и обеспечить дальнейшее снижение доли импорта до 13,3% в 2025 г. ", — сообщается в стратегии.

Текущие объемы экспорта легковых автомобилей, составляющие 83,4 тыс. штук в 2017 г., с ожидаемым ростом до 269 тыс. автомобилей 12 к 2025 г., недостаточны для обеспечения необходимого эффекта масштаба, а также для защиты отрасли от будущих негативных внешних воздействий. В связи с этим в сегменте легковых автомобилей необходима реализация приоритетных направлений стратегии экспорта.

Спрос на автомобили генерирует потребность в высокотехнологичной продукции металлургической, химической, электротехнической и других отраслей промышленности, обеспечивает занятость более чем 3,5 млн человек. Доля отрасли в текущем кредитном портфеле российских финансовых организаций (без учета автокредитов) составляет 1,1%, — отмечается в стратегии.