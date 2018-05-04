В Хакасии цены на бензин стремительно взлетели вверх 

В Хакасии вновь изменилась цена на автомобильное топливо. В частности стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 существенно выросла. Так, что цена за популярное топливо перевалила за 40 рублей за литр: «Так ценники поменялись на заправках „ХТК — Абакан“. Стоимость топлива здесь составляет: АИ-95 — 40,20 (+70 копеек), АИ-92 — 38,00 (+20 копеек), ДТ — 42,80 рублей за литр. На автозаправках ЗАО „Хакаснефтепродукт ВНК“ (НК „Роснефть“) цена пока устояла: АИ-95 — 39,40, АИ-92 — 37,70, а ДТ — 42,80 рублей за литр», — сообщили в пресс-службе республиканского УФАС, специалисты которого регулярно проводят мониторинг стоимости ГСМ на оптовых и розничных рынках.
При этом оптовая цена на автомобильное топливо также изменилась отнюдь не в пользу автомобилистов. На данный момент специалисты УФАС проводят анализ обоснованности произошедшего повышения стоимости автомобильного топлива.
Напомним, что в конце марта трейдеры сообщили, что через три месяца стоимость бензина в России может подорожать до 5 рублей на литр. В связи с этим трейдеры направили жалобу на рост цен на топливо в адрес премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Причинами увеличения стоимости называют налоговый маневр, рост акцизов и цен на нефть.