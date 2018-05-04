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Ростовская область заработает на ЧМ-2018 71 млрд руб
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Москву ждет "второе пришествие"

Ростовская область заработает на ЧМ-2018 71 млрд руб 

Деловое сообщество 38 минут назад
Фото: Газета Daily
Российское правительство опубликовало доклад «Исследование влияния ЧМ-2018 на экономическую, социальную и экологическую сферы». В нем рассматривается, какие последствия даст проведение Мундиаля экономике страны и каждому региону в отдельности.
Так, всего, по данным правительства, Россия в течение 2013-2018 годов заработает на ЧМ-2018 867 млрд руб. Кроме этого, предполагается, что будет увеличиваться туристический поток из-за рубежа, свой вклад в развитие даст и новая лей инфраструктуры. Планируется, что эти статьи будут приносить в течение пяти лет после Мундиаля ежегодно по 150-210 млрд руб.
Если говорить о регионах, которые являются организаторами ЧМ-2018, больше всего заработают Москва (251 млрд руб) и Санкт-Петебрург (139 млрд руб), на третьем месте Самарская область (73 млрд руб), а Ростовская — на четвертом (71 млрд руб). Доход от туризма в донском регионе ожидается в размере 9 млрд руб в год.
Напомним, в феврале 2018 года первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов оценил стоимость подготовки к ЧМ-2018 в 100 млрд руб, в эту сумму включены и расходы инвесторов, например, на строительство аэропорта Платов.
Кроме того, как указывают авторы доклада, в регионах-организаторах зафиксирован всплеск интереса к спорту и здоровому образу жизни.
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