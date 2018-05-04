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Чистая прибыль HSBC составила $3,74 млрд
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Чистая прибыль HSBC составила $3,74 млрд 

Прайм 1 час назад
Фото: Reuters
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc по итогам первого квартала текущего года сократила чистую прибыль менее чем на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3,738 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка.
В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,15 доллара против 0,16 доллара в январе-марте 2017 года. Операционная прибыль банковской группы за отчетный период снизилась на 6,1% — до 4,157 миллиарда долларов.
Чистый процентный доход группы составил 7,456 миллиарда долларов, увеличившись на 9,9%. Выручка выросла на 5,5%, до 13,71 миллиарда долларов. Небольшое снижение прибыли банк объясняет изменениями обменных валютных курсов, а также более высокими операционными расходами.
"Наш глобальный бизнес продемонстрировал хорошие результаты в первом квартале, сохраняя динамику с конца 2017 года. Мы продолжаем пользоваться преимуществами повышения процентной ставки и экономическим ростом, особенно в Азии", — заявил глава банка Джон Флинт (John Flint), слова которого приводятся в релизе.
Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 67 странах.
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