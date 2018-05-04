На «Тольяттинской птицефабрике» введена процедура внешнего управления

В конце минувшей недели Арбитражный суд Самарской области ввел в отношении «Тольяттинской птицефабрики» процедуру внешнего управления сроком на 12 месяцев, пишет «КоммерсантЪ». Внешним управляющим утвердили Максима Трулова. Как сказано в документах дела на сайте суда, в собственности у должника имеется движимое и недвижимое имущество, предприятие продолжает функционировать, а значит, есть возможность восстановить его платежеспособность.

С иском о признании «Тольяттинской птицефабрики» несостоятельной в мае 2016 г. в суд обратилось ООО «Юнитранс». Ранее компания взыскала с птицефабрики в арбитражном суде около 2 млн руб. за ненадлежащее исполнение договора поставки. Спустя некоторое время к делу о банкротстве подключился банк «Солидарность» . Как указано в материалах дела на сайте суда, предприятие задолжало кредитной организации более 337 млн рублей.

В августе 2017 г. суд ввел в отношении «Тольяттинской птицефабрики» процедуру наблюдения. В реестр кредиторов помимо «Юнитранса» и «Солидарности» вошли ООО «Самарские корма» (51 млн руб.), ООО «Контакт-Агро» (30 млн руб.), ООО «Провими» (24 млн руб.), ПАО «Самараэнерго» (11 млн руб.), ООО «ТКФ „Корпас“ (2,9 млн руб.), ООО „Главветпром“ (2,3 млн руб.), ООО „Спайс энд кейсинг“ (1,5 млн руб.) и т. д.

Юристы не исключали, что после наблюдения суд может признать компанию банкротом и открыть конкурсное производство. Однако для тольяттинской птицефабрики все закончилось более оптимистично. Как поясняет партнер компании „НАФКО-Консультанты“ Ирина Мостовая, в случае восстановления платежеспособности должника в ходе внешнего управления суд прекратит производство по делу о банкротстве.

»Если такое произойдет, то в выигрыше остаются все — предприятие продолжает работу, сохраняются рабочие места, а требования кредиторов удовлетворяются полностью или хотя бы в большей мере, нежели по итогам конкурсного производства", — говорит Ирина Мостовая.

Но, как отмечает юрист, такой сценарий может быть выгоден не всем. «Во‑первых, финансовое оздоровление — это длительный и сложный процесс. Расплатиться с кредиторами предприятие сможет не сразу, на это могут уйти месяцы, при этом сохраняются риски того, что меры по оздоровлению могут не привести к положительному результату, а за это время активы должника могут попросту потерять часть своей рыночной стоимости. Во‑вторых, одной из задач внешнего управляющего является поиск возможностей сократить долговую нагрузку, например, путем реструктуризации задолженности, что, опять же, может не устраивать некоторых кредиторов», — считает партнер компании «НАФКО-Консультанты».

Узнать, как к решению суда относится основной кредитор птицефабрики, выяснить не удалось — ответ за запрос издания от банка «Солидарность» на момент сдачи номера не поступил.