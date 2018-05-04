Битва за 100 млн Против ФНС выступило одно из самых закрытых предприятий Урала

Оказывается, взыскание налогов можно приостановить, если сослаться на «государственные нужды». Лайфхак от известной фирмы, об источнике таинственных льгот которой говорить отказываются. 3 мая в Екатеринбурге арбитражный суд частично удовлетворил требования известного в регионе оборонного предприятия НПО Автоматики, которое оспорило доначисление ему более 100 млн руб. налогов за 2013–2014 годы.

Согласно опубликованным материалам дела, в конце 2017 года фискальные органы провели проверку предприятия за 2013–2014 годы и выявили нарушения по уплате налогов на имущество организации. В частности, налоговики насчитали неуплаченный налог в 70,1 млн руб., пени в 21 млн руб. и штраф в размере 9,9 млн руб. В общей сложности с компании должно быть взыскано более 101 млн руб. Это решение было оспорено предприятием, сообщает «Коммерсант-Урал»

В ходе разбирательств предприятия добилось приостановления процедуры взыскания указанной суммы долга. Для аргументации своей позиции юристы компании сослались на «государственную потребность»: выполнение компанией гособоронзаказа, в рамках которого только за первый квартал 2018 года НПО должно оплатить работу контрагентов на сумму более 1,1 млрд руб. Кроме того, в этот период компания должна выплатить зарплату в размере 827,4 млн руб. и оплатить налоги на имущество в 10,4 млн руб. Говоря иными словами, в конфликте двух «государственных интересов» оборонный оказался сильнее налогового.

В налоговой службе от официальных комментариев отказались до публикации полного постановления.