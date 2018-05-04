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Битва за 100 млн Против ФНС выступило одно из самых закрытых предприятий Урала
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Битва за 100 млн Против ФНС выступило одно из самых закрытых предприятий Урала 

Деловой Квартал 1 час назад
Оказывается, взыскание налогов можно приостановить, если сослаться на «государственные нужды». Лайфхак от известной фирмы, об источнике таинственных льгот которой говорить отказываются. 3 мая в Екатеринбурге арбитражный суд частично удовлетворил требования известного в регионе оборонного предприятия НПО Автоматики, которое оспорило доначисление ему более 100 млн руб. налогов за 2013–2014 годы.
Согласно опубликованным материалам дела, в конце 2017 года фискальные органы провели проверку предприятия за 2013–2014 годы и выявили нарушения по уплате налогов на имущество организации. В частности, налоговики насчитали неуплаченный налог в 70,1 млн руб., пени в 21 млн руб. и штраф в размере 9,9 млн руб. В общей сложности с компании должно быть взыскано более 101 млн руб. Это решение было оспорено предприятием, сообщает «Коммерсант-Урал».
В ходе разбирательств предприятия добилось приостановления процедуры взыскания указанной суммы долга. Для аргументации своей позиции юристы компании сослались на «государственную потребность»: выполнение компанией гособоронзаказа, в рамках которого только за первый квартал 2018 года НПО должно оплатить работу контрагентов на сумму более 1,1 млрд руб. Кроме того, в этот период компания должна выплатить зарплату в размере 827,4 млн руб. и оплатить налоги на имущество в 10,4 млн руб. Говоря иными словами, в конфликте двух «государственных интересов» оборонный оказался сильнее налогового.
В налоговой службе от официальных комментариев отказались до публикации полного постановления.
На основании каких именно льгот в период руководства НПО автоматики Леонидом Шалимовым компания имела право на выплату сниженного объема налогов, в компании уточнить не захотели.
Деловой Квартал: последние новости
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