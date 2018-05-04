Ещё
Прибыль Societe Generale в РФ выросла на 28,6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прибыль Societe Generale в РФ выросла на 28,6% 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (в том числе от дочерних банков "Росбанк", "ДельтаКредит", "Русфинанс банк") по итогам первого квартала 2018 года составила 18 миллионов евро против прибыли в 14 миллионов евро в январе-марте прошлого года, сообщила финансовая организация.
Таким образом, рост показателя составил 28,6%. Объем непогашенных кредитов при этом вырос на 7,4% при постоянных курсах валют по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль от банковской деятельности в годовом выражении поднялась на 8,6%, а операционные расходы выросли на 6,9%.
Чистая прибыль группы Societe Generale в первом квартале составила 850 миллионов евро, увеличившись на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прибыль от банковской деятельности при этом сократилась по сравнению с январем-мартом 2017 года на 2,8% и составила 6,294 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 12,8%, достигнув 1,357 миллиарда евро.
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.
Прайм: последние новости
"Газпром" заплатит 75 млрд руб за строительство в РФ трубы к "Северному потоку-2" Делистинг расписок "Русала" с биржи Euronext произойдет 7 мая Чистая прибыль HSBC за I квартал 2018 г составила $3,74 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москву ждет «второе пришествие»18
Банки отказывают россиянам по-новому76
Скрипаля отравили полной рюмкой109
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали226
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй441
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
01:04
Путин провел массовые отставки
Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
00:18
Очевидцы рассказали подробности крушения Су-30 в Сирии
Происшествия Армия
00:59
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub
Интернет
02:17
Захарова публично пристыдила Терезу Мэй
Политика
02:21
В Таиланде задержали россиянина
Происшествия
00:29
Пакистанский мистер Бин рассмешил соцсети
В мире
01:25
Москву ждет «второе пришествие»
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение