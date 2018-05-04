Банки начали вносить подозрительных клиентов в «черные списки»

Российские банки начали создавать собственные неофициальные «черные списки» подозрительных клиентов.

Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой свои источники. Издание напоминает, что во второй половине апреля в России заработал механизм исключения банковских клиентов из официальных «черных списков»: получившие отказ в обслуживании или проведения операции клиенты могут обратиться в Росфинмониторинг и потребовать исключить себя из списка подозрительных клиентов. Для банков исключение клиента из такого реестра, как пишет издание, становится «утомительной» и «сложной» процедурой.

Поэтому, утверждает «Коммерсантъ», банки создали неофициальные «черные списки», информацию о которых они не передают ни в ЦБ , ин в Росфинмониторинг. Не знают о попадании в такие списки и сами клиентами: единственный способ для них выяснить, есть ли они в «черном списке», — попытаться открыть счет в других банках.

При этом подобные «недоотказы» нигде не фиксируются: большинство физических лиц не просит документальное подтверждение от банка в отказе выполнять операцию, а банки в свою очередь могут не объяснять клиентом, в чем причина отказа в операции.

По словам сопредседателя комитета Ассоциации российских банков Алексея Тимошкина, банки не разработали механизмы по исключению клиентов из официальных «черных списков». При этом игнорировать подозрительные операции банки не могут из-за пристального наблюдения властей.