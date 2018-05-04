Ещё
Банки начали вносить подозрительных клиентов в «черные списки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки начали вносить подозрительных клиентов в «черные списки» 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
Российские банки начали создавать собственные неофициальные «черные списки» подозрительных клиентов.
Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой свои источники. Издание напоминает, что во второй половине апреля в России заработал механизм исключения банковских клиентов из официальных «черных списков»: получившие отказ в обслуживании или проведения операции клиенты могут обратиться в Росфинмониторинг и потребовать исключить себя из списка подозрительных клиентов. Для банков исключение клиента из такого реестра, как пишет издание, становится «утомительной» и «сложной» процедурой.
Поэтому, утверждает «Коммерсантъ», банки создали неофициальные «черные списки», информацию о которых они не передают ни в ЦБ, ин в Росфинмониторинг. Не знают о попадании в такие списки и сами клиентами: единственный способ для них выяснить, есть ли они в «черном списке», — попытаться открыть счет в других банках.
При этом подобные «недоотказы» нигде не фиксируются: большинство физических лиц не просит документальное подтверждение от банка в отказе выполнять операцию, а банки в свою очередь могут не объяснять клиентом, в чем причина отказа в операции.
По словам сопредседателя комитета Ассоциации российских банков Алексея Тимошкина, банки не разработали механизмы по исключению клиентов из официальных «черных списков». При этом игнорировать подозрительные операции банки не могут из-за пристального наблюдения властей.
ИД «Собеседник»: последние новости
Ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России Центробанк обдумывает меры по защите россиян от недобросовестных кредиторов Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посадившего Су-27 «на брюхо» летчика наказали168
Далай-лама рассказал о роли России в мире45
Певица-стриптизерша стала звездой Pornhub6
Захарова назвала «три главных вранья» Британии369
Строители космодрома «Восточный» получили сроки47
Видео
На Гавайях объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
Катастрофы Происшествия
04:59
Лондон укрепляет антироссийский альянс
В мире Политика
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
02:06
«Снаряды продавали налево, а теперь заметают следы»
Пожары Происшествия
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
00:19
В московском парке перевернулась повозка с людьми
Происшествия
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение