«Фармсинтез» намерен начать строительство завода в Усолье-Сибирском

Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в городе Усолье-Сибирское планируют начать в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, общается создание не менее двух тысяч рабочих мест.

Для реализации проекта в июле 2017 года заключен договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми». В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство завода и объектов инфраструктуры.