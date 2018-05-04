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«Фармсинтез» намерен начать строительство завода в Усолье-Сибирском
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«Фармсинтез» намерен начать строительство завода в Усолье-Сибирском 

АиФ Иркутск 37 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Строительство завода по производству активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств в городе Усолье-Сибирское планируют начать в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Общий объем инвестиций составит 10 млрд рублей, общается создание не менее двух тысяч рабочих мест.
Для реализации проекта в июле 2017 года заключен договор аренды на земельный участок площадью 130 га. В сентябре 2017 года в Усолье-Сибирском зарегистрировано предприятие ООО «Фармасинтез-Хеми». В настоящее время разрабатывается проектная документация на строительство завода и объектов инфраструктуры.
Напомним, компания производит более 50% противотуберкулёзных препаратов для России, около 25% — для лечения ВИЧ-инфекции. В перспективе компании производство лекарств против онкологических заболеваний.
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