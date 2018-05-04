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В Беларуси оптимизируется порядок представления отчетности субъектами рынка Форекс
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В Беларуси оптимизируется порядок представления отчетности субъектами рынка Форекс 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Минск, 4 мая /Синьхуа/ — В Беларуси оптимизируются объемы, формы и порядок представления отчетности субъектами внебиржевого рынка Форекс. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка, которое вступит в силу 1 октября 2018 года.
Отчетность обо всех операциях субъектов внебиржевого рынка Форекс и их клиентов должна будет содержать сведения об операциях, совершенных с использованием не только программного обеспечения, позволяющего иметь множество разнонаправленных и /или/ однонаправленных позиций по отдельному базовому активу /хеджинговая система учета позиций/, но и программного обеспечения, позволяющего иметь по отдельному базовому активу только одну позицию /неттинговая система учета позиций/.
Новые форма и объем отчетности обеспечат большую сопоставимость ее данных с данными лог-файлов клиентов, в которых осуществляется протоколирование действий клиента и субъектов внебиржевого рынка Форекс по операциям клиента с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.
Кроме того, предусматривается информирование Национальным форекс-центром Национального банка о выявленных фактах существенного отклонения цены базового актива от средней цены на него по рынку в соответствующий момент времени при совершении субъектами внебиржевого рынка Форекс операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Данная мера позволит усилить контроль за выполнением субъектами рынка требований об исполнении распоряжения клиента о фиксации цены базового актива на лучших для клиента условиях в данный момент времени. —0—
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