В Беларуси оптимизируется порядок представления отчетности субъектами рынка Форекс

Минск , 4 мая / Синьхуа / — В Беларуси оптимизируются объемы, формы и порядок представления отчетности субъектами внебиржевого рынка Форекс. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка, которое вступит в силу 1 октября 2018 года.

Отчетность обо всех операциях субъектов внебиржевого рынка Форекс и их клиентов должна будет содержать сведения об операциях, совершенных с использованием не только программного обеспечения, позволяющего иметь множество разнонаправленных и /или/ однонаправленных позиций по отдельному базовому активу /хеджинговая система учета позиций/, но и программного обеспечения, позволяющего иметь по отдельному базовому активу только одну позицию /неттинговая система учета позиций/.

Новые форма и объем отчетности обеспечат большую сопоставимость ее данных с данными лог-файлов клиентов, в которых осуществляется протоколирование действий клиента и субъектов внебиржевого рынка Форекс по операциям клиента с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами.

Кроме того, предусматривается информирование Национальным форекс-центром Национального банка о выявленных фактах существенного отклонения цены базового актива от средней цены на него по рынку в соответствующий момент времени при совершении субъектами внебиржевого рынка Форекс операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Данная мера позволит усилить контроль за выполнением субъектами рынка требований об исполнении распоряжения клиента о фиксации цены базового актива на лучших для клиента условиях в данный момент времени. —0—