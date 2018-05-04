Делистинг расписок «Русала» на бирже Euronext намечен на 7 мая

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. / ТАСС /. Процедура делистинга глобальных депозитарных расписок (GDR) "Русала" на парижской бирже Euronext, как ожидается, будет осуществлена 7 мая. Об этом говорится в сообщении российского производителя алюминия, размещенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже.

"Компания была проинформирована биржей Euronext Paris о том, что она продолжит процедуру, связанную с делистингом глобальных депозитарных расписок, представляющих акции компании. Ожидаемая дата делистинга — 7 мая", — говорится в материалах «Русала».

О намерении провести добровольный делистинг GDR с Euronext «Русал» сообщил 5 апреля. Эту процедуру планировалось завершить 4 мая. Однако уже на следующий день, 6 апреля, США объявили о введении санкций против «Русала». После этого многие контрагенты отказались от работы с российской компанией.

19 апреля поступила информация о том, что Euronext остановила процедуру делистинга «Русала».