Объём инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий Владивостока в 2017 году снизился на 9,2%

Вложения составили 40,4 млрд рублей.

В 2017 году в экономику города Владивостока крупными и средними организациями было направлено 40,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что на 9,2% ниже уровня 2016 года. Об этом говорится в пояснительной записке к докладу главы города Владивостока о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Источником финансирования инвестиций крупных и средних организаций в 2017 году являлись привлеченные средства — 63,9% (25,8 млрд рублей) общего объема инвестиций, в том числе бюджетные средства составили 60,9% (15,7 млрд рублей) объема привлеченных средств. Собственные средства составили 36,1% (14,6 млрд рублей) общего объема инвестиций крупных и средних организаций, доля которых в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась на 3,5% в сравнении с динамикой 2016 года.

По видам экономической деятельности в 2017 году наибольший удельный вес — 24,4% (9,8 млрд рублей) в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций Владивостокского городского округа (далее — ВГО) составили инвестиции по виду деятельности «Транспортировка и хранение»; 15,4% (6,2 млрд рублей) составили инвестиции в промышленное производство (обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений); 14,7% (5,9 млрд рублей) — деятельность в области информации и связи; 13% (5,2 млрд рублей) — государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; 6,5% (2,6 млрд рублей) — деятельность по операциям с недвижимым имуществом.