В Москве начали расти цены на бензин

По данным Московской топливной ассоциации на 3 мая, литр бензина АИ-92 подорожал на 69 копеек, до 39,9 руб. Немного меньше прибавил в цене бензин АИ-95, его стоимость за литр выросла на 64 копейки и составила 43,07 руб. Самые высокие цены на АИ-92 найдены на заправках «Астра-АЗС», где приходится за литр отдать — 40,99 руб., а на «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» литр стоит 40,65 руб., тут же и самые высокие цены на бензин АИ-95 — 43,95 руб. за литр, а на заправке «Петрол Комплекса» литр стоит 43,89 руб.

Дизельное топливо в среднем подорожало на 67 копеек и стоит сейчас 41,61 руб. за литр. Дороже всего продает его «Татнефть-АЗС-Запад» — за литр по 43,29 руб.

Как рассказал «РГ» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто , удивляться росту цен не стоит: «На несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены, причем не только биржевые, но и мелкооптовые, а это значит, что в рознице работать по „старым“ ценам по всем видам топлива стало неэффективно, что и подтолкнуло столичных собственников АЗС к поднятию цен».

К тому же весной рост цен на топливо весьма закономерен — это результат увеличения спроса. В регионе увеличились сельскохозяйственные работы, а горожане в хорошую погоду стали чаще выгонять свои автомобили и ездить, например, на дачи.