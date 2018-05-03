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В Москве начали расти цены на бензин
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В Москве начали расти цены на бензин 

Российская Газета 42 минуты назад
По данным Московской топливной ассоциации на 3 мая, литр бензина АИ-92 подорожал на 69 копеек, до 39,9 руб. Немного меньше прибавил в цене бензин АИ-95, его стоимость за литр выросла на 64 копейки и составила 43,07 руб. Самые высокие цены на АИ-92 найдены на заправках «Астра-АЗС», где приходится за литр отдать — 40,99 руб., а на «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукта» литр стоит 40,65 руб., тут же и самые высокие цены на бензин АИ-95 — 43,95 руб. за литр, а на заправке «Петрол Комплекса» литр стоит 43,89 руб.
Дизельное топливо в среднем подорожало на 67 копеек и стоит сейчас 41,61 руб. за литр. Дороже всего продает его «Татнефть-АЗС-Запад» — за литр по 43,29 руб.
Как рассказал «РГ» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, удивляться росту цен не стоит: «На несколько тысяч рублей за тонну выросли оптовые цены, причем не только биржевые, но и мелкооптовые, а это значит, что в рознице работать по „старым“ ценам по всем видам топлива стало неэффективно, что и подтолкнуло столичных собственников АЗС к поднятию цен».
К тому же весной рост цен на топливо весьма закономерен — это результат увеличения спроса. В регионе увеличились сельскохозяйственные работы, а горожане в хорошую погоду стали чаще выгонять свои автомобили и ездить, например, на дачи.
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