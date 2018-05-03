Банки начали новый тур снижения ставок по кредитам

Новый тур снижения ставок для качественных заемщиков открыл основной игрок на рынке потребкредитования — Сбербанк (на его долю пришлось чуть менее трети выдач в 2017 году — 968 миллиардов рублей). Другим банкам, заинтересованным в сохранении или увеличении доли рынка, придется действовать схожим образом.

Они отреагируют незамедлительно, считает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Ирина Носова . В «Эксперт РА» ожидают, что банки, у которых значительная часть выдач приходится на потребкредиты свыше 300 тысяч рублей, снизят ставки в течение 1-1,5 месяца. «Помимо маркетинговых акций по кредитам, эти банки могут попытаться снизить стоимость фондирования, ухудшив предложения для своих вкладчиков», — предупреждает начальник отдела валидации «Эксперт РА» Станислав Волков

Сильнее всего (на 8 процентов — до 11,9 п.п.) Сбербанк снизил ставки по кредитам от миллиона рублей. Их берут в основном жители городов-миллионников со сравнительно высокими доходами. «Этот сегмент не очень большой, значительная его часть занята крупными банками с иностранным капиталом ( Росбанк Райффайзенбанк , Юникредит банк)», — отмечает Станислав Волков. Для кредитов на суммы от 300 тысяч до миллиона рублей ставки снизились от 1 до 4 процентов (до 11,9-15,9 процента), на прочие суммы ставки не изменились.

Таким образом, в плюсе окажутся наиболее качественные заемщики, которым банкиры готовы одалживать крупные суммы без обеспечения — с хорошей кредитной историей, зарплатные клиенты.

Резкое снижение ставок, скорее всего, связано с несколькими факторами, предполагает Волков. Во-первых, это стремление выгодно разместить избыточную ликвидность в условиях, когда спрос на корпоративные кредиты растет очень медленно. Во-вторых, для существенного снижения ставок нужна уверенность в возросшем качестве методик оценки клиентов — Сбербанк за счет улучшения скоринговых моделей в последние годы резко снизил «надбавку за риск», которую банки включают в стоимость кредита. Эта надбавка тем меньше, чем реже модель ошибается в оценке заемщика и чем реже «хорошим» заемщикам приходится платить за «плохих».

В борьбе за заемщика банки попытаются снизить стоимость фондирования, ухудшив предложения для вкладчиков

Рынку потребкредитов решение Сбербанка позволит показать в 2018 году двузначные темпы прироста, считает Волков. В 2017 году этот показатель составил 6,2 п.п.