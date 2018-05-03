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Чистая прибыль НПФ «Будущее» по ОСБУ в I квартале — 2,76 млрд руб против убытка год назад
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Чистая прибыль НПФ «Будущее» по ОСБУ в I квартале — 2,76 млрд руб против убытка год назад 

Прайм 35 минут назад
МОСКВА, 3 мая /ПРАЙМ/. Чистая прибыль негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) за первый квартал 2018 года составила 2,758 миллиарда рублей против убытка в 1,537 миллиарда рублей за первый квартал 2017 года, свидетельствует отчетность фонда.
Основное влияние на рост прибыли оказал нетто-приток в размере 15 миллиардов рублей по итогам переходной кампании 2017 года и положительный инвестиционный результат в размере 3 миллиардов рублей, объясняют в фонде.
Данный инвестиционный результат был сформирован за счет ряда факторов, в частности, положительной переоценки по ряду инструментов в портфеле. В частности, выросла стоимость акций ВТБ.
Кроме того, инвестиционный результат сформирован за счет общей корректировки инвестиционной стратегии фонда в пользу инструментов с фиксированным доходом, отметили в НПФ.
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