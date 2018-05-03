Reuters: ExxonMobil продолжает развивать проект на Дальнем Востоке, несмотря на санкции

Как отмечает информагентство, два месяца назад Exxon пригласила компании, в том числе подразделение китайской госкомпании CNPC, поучаствовать тендере на право выполнить строительные контракты в рамках проекта, рассказали источники. Заявки на участие в конкурсе необходимо оформить до октября. По их словам, инвестиционное решение по проекту стоимостью $15 млрд будет принято в 2019 г.

«Консорциум проекта Сахалин-1 продолжает изучать все возможности монетизации ресурсов газа», — заявила представитель Exxon Джули Кинг. «Завод по сжижению газа — один из вариантов, который позволит извлечь максимальную выгоду для консорциума, а также для России и ее жителей», — уточнила она.

Проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются дочерняя структура ExxonMobil — «Эксон Нефтегаз», «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператором проекта выступает «Эксон Нефтегаз».