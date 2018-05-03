Reuters: ExxonMobil расширяет проект с «Роснефтью» по сжижению газа, несмотря на санкции

По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию «Хуасинь», принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения газа, добываемого в рамках проекта «Сахалин-1», уточнили источники агентства.

Позиция ExxonMobil

"Консорциум «Сахалин-1» продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта", — приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг. «Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан», — добавила она.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются «дочка» ExxonMobil — «Эксон Нефтегаз», НК «Роснефть», ONGC и SODECO. Оператор проекта — «Эксон Нефтегаз». Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.

Фактор санкций

1 марта стало известно, что ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с «Роснефтью» в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России , из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.

"Роснефть" и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. «Роснефть» также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями. После завершения оформления документов «Роснефть» пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.