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ExxonMobil расширяет проект с «Роснефтью» вопреки санкциям
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ExxonMobil расширяет проект с «Роснефтью» вопреки санкциям 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Американская корпорация ExxonMobil расширяет свой совместный с "Роснефтью" проект производства сжиженного природного газа (СПГ) объемом $15 млрд на Дальнем Востоке, несмотря на вынужденный выход из других проектов с этой российской компанией из-за санкций США, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.
По их данным, два месяца назад ExxonMobil направила предложение ряду компаний, включая Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию "Хуасинь", принять участие в тендере на право выполнить строительные контракты в рамках упомянутого выше проекта. Заявки на участие в конкурсе надлежит оформить до октября. Строительство объектов (или объекта) касается сжижения газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-1", уточнили источники агентства.

Позиция ExxonMobil

"Консорциум "Сахалин-1" продолжает изучать все имеющиеся возможности для монетизации ресурсов этого проекта", — приводит агентство слова официального представителя Exxon Mobil Джули Кинг.
"Завод по производству СПГ представляет собой возможность довести до максимума пользу как для консорциума, так для российских государства и граждан", — добавила она.
Нефтегазовый проект "Сахалин-1" реализуется на острове Сахалин по условиям соглашения о разделе продукции. Район разработки включает в себя месторождения Чайво, Одопту-море и Аркутун-Даги. Акционерами проекта являются "дочка" ExxonMobil — "Эксон Нефтегаз", НК "Роснефть", ONGC и SODECO. Оператор проекта — "Эксон Нефтегаз". Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин говорил, что компания планирует нарастить поставки нефти в Китай и уже ведет переговоры со своими китайскими партнерами.

Фактор санкций

1 марта стало известно, что ExxonMobil из-за антироссийских санкций в 2018 году намерена начать процедуру выхода из совместных проектов с "Роснефтью" в сфере поисков месторождений нефти. В свою очередь российская компания заявила, что будет самостоятельно развивать проекты в России, из которых выходит ExxonMobil, но поддержит возвращение американской компании при появлении такой законодательной возможности.
"Роснефть" и ExxonMobil планировали сотрудничать в разведке и потенциальной добыче на шельфе Черного моря, в Арктике и в Западной Сибири. При этом работа с ExxonMobil по проектам, не подпадающим под действующие ограничения, а также по перспективным проектам будет продолжена. "Роснефть" также сообщила, что для минимизации ущерба акционерам, компании юридически оформляют выход ExxonMobil из российских проектов в связи с санкциями. После завершения оформления документов "Роснефть" пообещала проинформировать акционеров о деталях договоренностей в соответствии с действующими корпоративными стандартами.
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