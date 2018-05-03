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РЖД будут по-новому указывать на билете время
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РЖД будут по-новому указывать на билете время отправления и прибытия поезда 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Холдинг РЖД с 1 августа 2018 года будет указывать на железнодорожных билетах отправление и прибытие поездов только по местному времени с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).
В настоящее время на бланках фиксируется московское время прибытия и отправления, а также местное время.
"В целях улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг "РЖД" изменяет порядок отображения времени прибытия и отправления на проездных документах для поездов дальнего и пригородного сообщения. Теперь на железнодорожных билетах будет обозначаться только местное время, которое соответствует часовому поясу отправления пассажира. Нововведение вступает в силу для всех поездов отправлением с 1 августа 2018 года", — сообщили в ФПК в четверг.
Бланки билетов с обновленным форматом отображения времени для поездов дальнего следования внутригосударственного сообщения появятся в продаже с 4 мая (за 90 суток до даты начала поездки). Для удобства пассажиров время прибытия и отправления на проездных документах будет указано с уточнением, на сколько часов оно отличается от московского (отправление в ЧЧ:ММ по местному времени (МСК+3). Информация о местном времени прибытия и отправления будет также отображаться на информационных табло в поездах, на платформенных указателях и вокзальных электронных часах.
Билет на поезд в настоящее время содержит следующие данные: дату и время отправления и прибытия поезда, время нахождения в пути, нумерацию вагона и места, полное наименование начальной и конечной станций маршрута, подробную информацию о гарантированных в поездке услугах. Она отображается на бланках проездных документов поездов дальнего следования в виде пиктограмм (специальных значков) с июля 2017 года.
Пиктограммы подсказывают пассажирам, оборудован ли вагон кондиционером и биотуалетом, предоставляется ли в поездке комплект постельного белья или питания. Специальные значки также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных.
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