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«Европлан» запустил два спецпредложения по лизингу легковых авто
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«Европлан» запустил два спецпредложения по лизингу легковых авто 

Банки.ру 30 минут назад
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК „Европлан“), входящая в группу „Сафмар Финансовые инвестиции“ Михаила Гуцериева, запустила с 1 мая для своих клиентов два специальных предложения по покупке легковых автомобилей.
Как рассказали в компании, в рамках акции „Выбираете вы — платит „Европлан“ при покупке автомобиля в лизинг с авансом от 5% и сроком от 35 до 60 месяцев клиенты могут выбрать услугу за счет компании: сезонный шиномонтаж и хранение шин в течение всего срока лизинга или прохождение первого технического обслуживания.
В рамках акции „Дорогой клиент“ „Европлан“ предоставляет свою скидку на лизинг легковых автомобилей дополнительно к спецпредложениям поставщиков при условии стоимости автомобиля от 2 млн рублей, авансового платежа от 5% и срока лизинга от 35 до 60 месяцев. Так, например, при приобретении Range Rover (стоимость — от 6,864 млн рублей) экономия составит 272 618 рублей, а Mercedes-Benz GLE (стоимость — от 4,05 млн) — 157 431 рубль.
Специальными предложениями могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели до 31 мая 2018 года по всей России.
“Европлан» также предлагает клиентам регистрацию автотранспорта в Госавтоинспекции, доставку автомобилей, топливную программу, помощь на дорогах и услугу выкупа автомобилей.
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