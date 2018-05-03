«Европлан» запустил два спецпредложения по лизингу легковых авто

Как рассказали в компании, в рамках акции „Выбираете вы — платит „Европлан“ при покупке автомобиля в лизинг с авансом от 5% и сроком от 35 до 60 месяцев клиенты могут выбрать услугу за счет компании: сезонный шиномонтаж и хранение шин в течение всего срока лизинга или прохождение первого технического обслуживания.

В рамках акции „Дорогой клиент“ „Европлан“ предоставляет свою скидку на лизинг легковых автомобилей дополнительно к спецпредложениям поставщиков при условии стоимости автомобиля от 2 млн рублей, авансового платежа от 5% и срока лизинга от 35 до 60 месяцев. Так, например, при приобретении Range Rover (стоимость — от 6,864 млн рублей) экономия составит 272 618 рублей, а Mercedes-Benz GLE (стоимость — от 4,05 млн) — 157 431 рубль.

Специальными предложениями могут воспользоваться компании и индивидуальные предприниматели до 31 мая 2018 года по всей России