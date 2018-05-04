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ЦБ зафиксировал смягчение банковских требований к ипотечным заемщикам
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ЦБ зафиксировал смягчение банковских требований к ипотечным заемщикам 

Rambler News Service 32 минуты назад
Фото: News.ru
В 2017 году многие банки смягчали требования к заемщикам по ипотечным кредитам, говорится в годовом отчете ЦБ.
«В 2017 году у многих банков отмечалось смягчение требований к заемщикам в ипотечном сегменте кредитования. Доля вновь предоставленных ипотечных кредитов с первоначальным взносом менее 20% увеличилась с 6,7% в IV квартале 2016 года до 42,4% в IV квартале 2017 года. Анализ данных показывает, что ипотечные кредиты с небольшим первоначальным взносом в среднем характеризуются более высокими кредитными рисками заемщика. Доля таких кредитов в портфелях банков пока несущественна и не несет системных рисков», — говорится в отчете.
Отмечается, что для предотвращения накопления рисков в будущем ЦБ решил применить коэффициент риска 150% по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 20%, предоставленным после 1 января 2018 года, независимо от суммы кредита, и повышение коэффициента риска по ипотечным кредитам в рублях с первоначальным взносом менее 10%, предоставленным после 1 января 2018 года, с 150 до 300%.
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