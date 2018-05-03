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В апреле 13 автомобильных марок изменили цены в России
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В апреле 13 автомобильных марок изменили цены в России 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Эксперты провели традиционное исследование автомобильного рынка на предмет изменения цен автопроизводителями. И весна пока не радует: рост утильсбора, скачки курсов валют — в апреле рост стоимости автомобилей продолжился.
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