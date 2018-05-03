ГТЛК поставит пять электропоездов Волго-Вятской пригородной пассажирской компании 

Государственная Транспортная Лизинговая Компания заключила контракт на передачу в лизинг Волго-Вятской пригородной пассажирской компании пяти электропоездов «ЭП3Д» четырехвагонной составности производства Демиховского машиностроительного завода. Согласно подписанному документу, поставка состоится в декабре 2018 года.
Как указано в сообщении ГТЛК, электропоезда новой для РФ модели «ЭП3Д» с увеличенным до 40 лет сроком эксплуатации будут использованы для нужд Нижегородской области. Головные вагоны электричек будут оборудованы устройствами для маломобильных пассажиров.