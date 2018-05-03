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«Газпром» отдал структуре Тимченко крупный контракт на подвод к «Северному потоку — 2»
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«Газпром» отдал структуре Тимченко крупный контракт на подвод к «Северному потоку — 2» 

Ведомости 58 минут назад
Генподрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к «Северному потоку 2» — магистрали Грязовец — КС Славянская за 74,68 млрд руб. станет АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ, у Volga Group Геннадия Тимченко — 31,5%, у Газпромбанка — 10%).
Информацию о подрядчике специалисты по закупкам ООО «Газпром инвест» не полностью удалили из договора с подрядчиком, размещенного в системе госзакупок, пишет «Интерфакс». В документах сообщается, что решение о выборе подрядчика принимал лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: «Выбор подрядчика по СМР не требуется, по резолюции председателя правления назначен АО „СТНГ“. Договор заключается на условиях закупки у единственного поставщика».
Контракт охватывает строительство участка первой нитки от нулевого до 538-го километра магистрали. Объект должен быть введен в строй 5 декабря 2019 года.
СТНГ в 2016 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома»: у компании подряд на строительство экспортного трубопровода «Сила Сибири» и объекты Чаяндинского месторождения.
«Северный поток — 2» планируется ввести в эксплуатацию в 2019 г. Газопровод является второй веткой «Северного потока», идущего по дну Балтийского моря из России в Германию. Длина нового газопровода составит 1230 км, пропускная способность — 55 млрд кубометров в год.
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