Генподрядчиком строительства 538 км линейной части сухопутного подвода к «Северному потоку 2» — магистрали Грязовец — КС Славянская за 74,68 млрд руб. станет АО «Стройтранснефтегаз» (СТНГ, у Volga Group Геннадия Тимченко — 31,5%, у Газпромбанка — 10%).
Информацию о подрядчике специалисты по закупкам ООО «Газпром инвест» не полностью удалили из договора с подрядчиком, размещенного в системе госзакупок, пишет «Интерфакс». В документах сообщается, что решение о выборе подрядчика принимал лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер: «Выбор подрядчика по СМР не требуется, по резолюции председателя правления назначен АО „СТНГ“. Договор заключается на условиях закупки у единственного поставщика».
Контракт охватывает строительство участка первой нитки от нулевого до 538-го километра магистрали. Объект должен быть введен в строй 5 декабря 2019 года.
СТНГ в 2016 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома»: у компании подряд на строительство экспортного трубопровода «Сила Сибири» и объекты Чаяндинского месторождения.