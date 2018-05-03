«Газпром» отдал структуре Тимченко крупный контракт на подвод к «Северному потоку — 2»

Информацию о подрядчике специалисты по закупкам ООО «Газпром инвест» не полностью удалили из договора с подрядчиком, размещенного в системе госзакупок, пишет «Интерфакс» . В документах сообщается, что решение о выборе подрядчика принимал лично председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер : «Выбор подрядчика по СМР не требуется, по резолюции председателя правления назначен АО „СТНГ“. Договор заключается на условиях закупки у единственного поставщика».

Контракт охватывает строительство участка первой нитки от нулевого до 538-го километра магистрали. Объект должен быть введен в строй 5 декабря 2019 года.

СТНГ в 2016 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома»: у компании подряд на строительство экспортного трубопровода «Сила Сибири» и объекты Чаяндинского месторождения.