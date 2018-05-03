Сколько регионы Урала заработали на депозитах и заплатили по кредитам

Интересно, что в целом по стране общая сумма доходов по депозитам оказалась сопоставима с общей суммой расходов по коммерческим кредитам, которая по итогам года была равна 110,1 миллиарда рублей. Правда, как правило, получают доходы от вкладов одни регионы, а расплачиваются по кредитам другие. К примеру, Свердловская область на 1 марта 2018 года заработала на депозитах лишь 3,2 миллиона рублей, а заплатила процентов по кредитам 533,7 миллиона. А вот доход Тюменской области от вложенных средств составил 294,2 миллиона рублей, в то время как на обслуживание коммерческого долга не было потрачено ни копейки. Правда, есть и исключения. Например, Югра и занимает, и выгодно вкладывает деньги: если за кредиты она заплатила 119,5 миллиона рублей, то от размещения депозитов получила 137,7 миллиона, полностью компенсировав тем самым свои расходы.

Эксперты проанализировали динамику такого рода финансовых операций регионов и пришли к выводу, что если в 2011 году они распределялись достаточно равномерно, то в 2017-м налицо явный дисбаланс. Так, на долю 12 субъектов РФ , получивших почти 100 миллиардов рублей дополнительных доходов от размещения средств на депозитах, пришлось только 22 процента (24,18 миллиарда рублей) суммарных затрат на обслуживание долга.

Размещать средства на депозитах имеют право лишь те регионы, у которых нет задолженности по краткосрочным казначейским кредитам, и в структуре бюджета федеральные трансферты занимают не более 20 процентов

Оказывается, размещать средства на депозитах имеют право далеко не все регионы, а лишь те, у кого нет задолженности по краткосрочным казначейским кредитам, и в структуре бюджета федеральные межбюджетные трансферты занимают не более 20 процентов. Именно поэтому дотационная Курганская область и не имеет вкладов в банках.

На депозитах размещаются либо накопленные профициты прошлых лет, либо внутригодовые кассовые профициты, либо свободные остатки на счетах подчиненных бюджетных учреждений. Причем на долю первых, по оценкам специалистов АКРА, приходится до 40 процентов общего объема региональных депозитов. Именно эти деньги и формируют финансовый резерв региона, который помогает пережить тяжелые времена. К примеру, такая «подушка безопасности» в 2013 году позволила Пермскому краю компенсировать серьезный дефицит бюджета в 11,2 миллиарда рублей, благодаря чему вплоть до апреля 2014-го долг региона оставался небольшим — менее полумиллиарда рублей.

Вообще, подобными финансовыми резервами, по подсчетам АКРА, обладают только 11 субъектов РФ. Для сравнения, среди штатов Америки таких 44. Между тем резервы существенно повышают кредитное качество региона, отмечают эксперты.

прямая речь

— Челябинская область использует практику размещения временно свободных денежных средств на банковских депозитах с 2015 года. Это позволяет получать дополнительные доходы: проценты по вкладам зачастую «компенсируют» расходы на обслуживание госдолга. Так, в 2017 году доходы по депозитам составили 655,3 миллиона рублей и превысили расходы на обслуживание госдолга на 465,3 миллиона.

Так как наш регион имеет федеральные займы, срок размещения средств для нас ограничен 30 днями. Кроме того, при наличии открытых депозитов у регионов отсутствует возможность привлекать краткосрочные кредиты федерального казначейства на пополнение остатков средств бюджета. Но у Челябинской области потребности в таких кредитах нет.

кстати