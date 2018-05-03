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Нытье Маска обошлось ему в миллионы долларов
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Нытье Маска обошлось ему в миллионы долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Жалобы Илона Маска на скучные вопросы журналистов и аналитиков обошлись предпринимателю в 300 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое отслеживает состояние богатейших людей планеты в режиме онлайн.
Акции Tesla в течение торгов падали на 6,4 процента, что отразилось и на состоянии самого Маска, которое упало на 300 миллионов и достигло 19,5 миллиардов долларов.
Илон Маск 3 мая не стал отвечать на вопросы журналистов о финансовом состоянии компании и перспективах запуска масштабного производства Tesla Model 3. Все подобные вопросы Маск назвал «скучными и неприкольными», чем вызвал негодование у аналитиков и журналистов.
Конференц-колл прошел после публикации отчетности компании, которая сообщила об убытках пятый квартал подряд. Убытки за первый квартал 2018 года стали рекордными — 710 миллионов долларов.
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