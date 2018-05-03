Ещё
Чистая прибыль Fannie Mae в I квартале выросла в 1,5 раза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль Fannie Mae в I квартале выросла в 1,5 раза 

Прайм 42 минуты назад
Американский ипотечный гигант Fannie Mae по итогам первого квартала 2018 года зафиксировал чистую прибыль в размере 4,261 миллиарда долларов, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении компании.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, при этом составила 3,323 миллиарда долларов против убытка в 6 миллионов долларов в аналогичном периоде годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,56 доллара, тогда как в январе-марте 2017 года оказалась нулевой.
Чистая процентная прибыль составила 5,232 миллиарда долларов, что на 2% меньше в годовом выражении. Общая процентная прибыль составила 28,514 миллиарда долларов, что на 4% больше показателя за первый квартал 2017 года.
"Высокие результаты в первом квартале отражают потенциал нашего основного бизнеса, преимущества нашей бизнес-модели и нашу клиентоориентированность", — приводятся в сообщении слова президента и главы компании Тимоти Майопулоса (Timothy J. Mayopoulos).
Финансовый конгломерат Federal National Mortgage Association, известный как Fannie Mae, был основан в 1938 году. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне.
Крупнейшие ипотечные компании США — Fannie Mae и Freddie Mac — считаются одними из виновников мирового экономического кризиса 2008 года. Их действия привели к надуванию «пузыря» на рынке недвижимости США, с которого и началась рецессия глобальной экономики. В сентябре 2008 года во избежание краха всей финансовой системы США компании были переданы в управление Федеральному агентству по финансированию жилья.
Прайм: последние новости
ФАС подозревает ритейлера "Лента" в нарушении закона о торговле Путин разрешил докапитализацию "Русгидро" в 2018-2020 гг до 13 млрд руб из бюджета РФ Строительную площадку для выхода "Северного потока-2" готовят в немецком Любмине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин провел массовые отставки372
Windows сломал компьютеры по всему миру67
Популярный российский блогер найден мертвым131
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе144
Побег россиян в США, новый налог и другие события дня10
Видео
00:46
Роскомнадзор объяснил ситуацию с Viber
Интернет Наука и техника
04:25
В Германии началось строительство «Северного потока — 2»
Экономика
03:05
У Савченко начали крошиться зубы
Украина В мире
00:36
Отменим курортный сбор
Общество
00:36
Популярный российский блогер найден мертвым
Происшествия Рынки
00:59
В Крыму прояснили «беспредел» в Керченском проливе
В мире Другое
00:18
В Сирии разбился российский истребитель
Армия
00:59
Украина пожаловалась на «беспредел» в Керченском проливе
Политика Конфликты
00:18
Появились новые данные по крушению Су-30 в Сирии
Армия
01:00
Невеста разнесла потолок букетом
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение